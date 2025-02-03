Те, кто сумели заполучить доступ к грядущему тестовому запуску, предлагают приобрести их билеты по ценам от 30 до 300 долларов

Билеты на тестирование Elden Ring Nightreign перепродаются по абсурдным ценам, эксплуатируя желание преданных поклонников. Тем счастливчикам, которым удалось получить доступ к грядущим приключениям, не терпится принять участие, в то время как тех, кто не смог этого сделать, соблазняют потратить деньги на возможность участия.

Elden Ring Nightreign — это будущий спин-офф оригинальной игры. Тестирование перемещает одного игрока в уникальный мир для сражений и подготовки к финальному боссу, который ожидает их в конце третьего дня. Хотя точная дата выхода игры ещё не объявлена, разработчики не заставят игроков долго ждать, чтобы попробовать её впервые, так как сетевой тест стартует 14 февраля.

Безусловно, не всем удаётся попасть на каждый игровой тест, особенно с учётом огромного интереса к новому тайтлу, что создаёт благоприятные условия для реселлеров. На данный момент коды доступа к сетевому тесту Elden Ring Nightreign продаются на eBay по цене от 30 до внушительных 300 долларов. Остаётся неясным, будут ли фактически реализованы какие-либо из дорогих предложений. На завершенных аукционах видно, что некоторые коды были проданы за 50 долларов или меньше. Однако с приближением даты теста количество доступных кодов может уменьшиться, что приведёт к увеличению цен.

Несмотря на то, что некоторые люди готовы рискнуть и попробовать заполучить доступ к тесту Elden Ring Nightreign через такие схемы, это не рекомендуется. Правила тестирования строго запрещают передачу, покупку и продажу кодов для участия в тесте. Если выяснится, что тест был продан или использован другим лицом, отличным от победителя, скорее всего, его доступ будет отменён.