Инвесторы опасаются, что в дальнейшем ситуация может усугубиться и это серьёзно повлияет на потребительский рынок.

Администрация Трампа ввела тарифы на товары из нескольких стран: 25% для Мексики, 25% для Канады и 10% для Китая. По мнению ряда аналитических компаний, это может негативно сказаться на потребительский технологический рынок.

Китай является одним из крупнейших экспортёров потребительских технологий в США, включая ключевые компоненты для ПК. С введением тарифа в 10%, стоит ожидать резкого роста цен на эти компоненты. Однако, точный масштаб повышения пока не ясен, поскольку Трамп заявил, что США готовы ужесточить свою позицию, если Китай ответит на эти меры. Ранее уже сообщалось, что цены на оборудование могут вырасти до 40%, если тарифы для Китая достигнут 60%, как обещал Трамп во время предвыборной кампании.

Крупные компании, такие как NVIDIA, AMD, Microsoft и многие другие, должны будут адаптироваться к введению тарифов. Это означает, что они, скорее всего, не станут медлить с повышением цен для конечных потребителей, ссылаясь на политику администрации Трампа как на основную причину. Можно с уверенностью сказать, что отрасль столкнётся с ростом цен, причём не только на технологические товары, но и на продукцию других секторов, учитывая тарифы на товары из Мексики и Канады.

Большинство акций американских компаний на фоне начала новой «торговой борьбы» США показывают снижение котировок. В свою очередь рынок криптовалют реагирует резким падением. Цена Bitcoin проваливалась до отметки в районе 91 тысячи долларов за одну монету. Другие активы за сутки потеряли от 15 до 30%.