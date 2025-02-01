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Zelikman
SemiAnalysis: На ИИ-модели DeepSeek было потрачено намного больше, чем 5-6 млн долларов
Согласно отчёту, компания потратила почти 2,5 миллиарда долларов, чтобы достичь уровня ChatGPT.

Исследовательская компания SemiAnalysis провела детальный анализ затрат на обучение DeepSeek, опровергая информацию о том, что их модель R1 достигла такой эффективности, что больше нет необходимости в вычислительных мощностях от Nvidia и других производителей. 

Прежде чем погрузиться в детали оборудования DeepSeek, стоит напомнить более раннюю информацию, что для разработки модели R1 было использовано всего лишь 5-6 миллионов долларов. Это сравнивали с затратами на o1 от OpenAI, что вызвало панику на розничном рынке и сказалось на фондовых котировках в США. Однако согласно анализу SemiAnalysis, картина совершенно иная.

DeepSeek считается побочным проектом китайского хедж-фонда High-Flyer, и в отчете SemiAnalysis указывается, что они закупили 10 000 графических процессоров NVIDIA A100 еще в 2021 году, в период, когда экспортные ограничения не были столь строгими. После отделения проекта от материнской компании High-Flyer, DeepSeek стал независимой организацией, и именно с этого момента начался их стремительный рост. В это время они начали активно накапливать вычислительные мощности. 

Согласно отчёту, DeepSeek располагает около 10 000 графических процессоров NVIDIA H800 AI, ориентированных на китайский рынок, и 10 000 более дорогостоящих чипов H100 AI. Кроме того, компания вложила средства в решения NVIDIA H20. У них имеется общий «пул» ресурсов, который DeepSeek и High-Flyer используют для нужд вывода, обучения и исследований. По словам SemiAnalysis, общие капитальные инвестиции для DeepSeek составляют порядка 1,6 миллиарда долларов, а слухи указывают на эксплуатационные расходы около 944 миллионов долларов. Эти значения многократно превышают первоначальные оценки рынка.

Первоначально оглашенная сумма, как утверждают, является частью затрат на обучение, вероятно, связанных с завершением разработки окончательной модели. R1 DeepSeek оказалась в состоянии предложить действенное решение, чтобы соперничать с такими компаниями, как OpenAI, но неправильно интерпретированные финансовые данные сыграли роль катализатора в недавнем событии черного лебедя, считают в агентстве.

#технологии #искусственный интеллект #chatgpt #deepseek #semianalysis
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