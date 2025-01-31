Информация была официально подтверждена разработчиками

На официальном ресурсе Forza Horizon 5 было объявлено, что игра, ранее доступная исключительно на Xbox, теперь будет запущена и на PlayStation 5. Это знаковое событие для тех, кто не имел возможности попробовать игру, так как ею можно было насладиться только на Xbox и ПК. После нескольких месяцев обсуждений и слухов, пользователи PlayStation 5 смогут насладиться игрой этой весной.

С момента своего релиза Forza Horizon 5 получила свыше 40 обновлений, два крупных дополнения и другие уникальные материалы, чтобы оставаться интересной для преданных поклонников серии. Теперь, когда игра станет доступна на PlayStation 5, игроки смогут исследовать почти 900 автомобилей, представленных в игре, и прокатиться по живописным маршрутам Мексики, посетив фестиваль Horizon.

В новостях на сайте Forza сообщалось, что версия Forza Horizon 5 для PlayStation 5 была создана студией Panic Button в сотрудничестве с Turn 10 Studios и Playground Games. Игра будет включать все те же материалы, что и версии для Xbox и ПК. Также владельцам PlayStation 5 станут доступны автомобильные пакеты и дополнения Hot Wheels и Rally Adventure, которые они смогут приобрести при желании.

Кроме того, в пресс-релизе упоминалось, что все платформы получат специальное обновление под названием Horizon Realms совершенно безвозмездно. Последняя ласт возможность пользователям возможность исследовать тщательно отобранный сборник популярных среди сообщества ранее выпущенных Evolving Worlds. Также ожидаются «некоторые дополнительные сюрпризы», детали которых будут объявлены позже. Forza Horizon 5 уже доступна для добавления в список желаемого в PlayStation Store.

Кроме того, кросс-игра будет доступна для всех игроков Forza Horizon 5, независимо от того, на каких платформах — Xbox, ПК или PlayStation 5 — они играют. Поскольку Xbox приняла решение отказаться от консольных эксклюзивов, интересно, какие ещё эксклюзивные игры Xbox могут появиться на PlayStation 5 в будущем.