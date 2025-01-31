Компания продолжает оставаться на российском рынке в надежде на скорую нормализацию торговых отношений.

В 2022 году компания Toyota приостановила свои официальные операции в России и завершила сборку автомобилей на своём заводе в Санкт-Петербурге. Тем не менее, в последующие годы бренд продолжал реализовывать автомобили, хотя объёмы продаж быстро сокращались. Это подтверждается официально опубликованной глобальной статистикой продаж концерна, где российскому рынку выделена отдельная строка.

В декабре прошлого года в России была зарегистрирована продажа лишь одной официальной машины марки Toyota, а общее количество автомобилей, проданных за год, составило всего 20 единиц — это более чем 95-процентное снижение по сравнению с предыдущим годом. В 2023 году в РФ реализовали 435 автомобилей брендов Toyota и Lexus, в 2022 году этот показатель составлял почти 22 тысячи.

Вероятно, наличие официальных данных связано с продолжающимися распродажами остатков, накопленных прежними дилерами Toyota. В конце января данная марка была упомянута среди тех брендов, которые всё ещё имеют представительства на российском рынке, хотя и в «спящем» режиме, наряду с Hyundai, Mazda и BMW.

Представители компании «Сузуки Мотор Рус» тогда утверждали о намерении сохранить свои бизнес-процессы на российском рынке и быть готовыми к их восстановлению, когда экономические и внешнеполитические обстоятельства будут способствовать этому. Аналогично ситуации с Suzuki, официальный ресурс Toyota в России продолжает функционировать, хотя его основное направление сменилось на продажу поддержанных автомобилей и предоставление послегарантийного сервиса.

В декабре стало известно, что завод Toyota в Шушарах, который был приостановлен весной 2022 года, в течение 2023 года продолжал приносить доход, несмотря на значительные убытки из-за простоя. В основном прибыль формировалась за счёт размещённых капитальных средств в банках.