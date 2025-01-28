Сеть магазинов Best Buy раскрыла цены на видеокарты RTX 5080 от Gigabyte

В каталоге зарубежного интернет-магазина Best Buy появились новые графические процессоры GeForce RTX 5080. Подавляющее большинство предложений касается видеокарт Gigabyte, которые стоят больше, чем базовая версия Founders Edition за 999,99 доллара. Эти устройства предлагают улучшенные системы охлаждения для достижения высоких уровней производительности. Хотя предварительный заказ RTX 5080 недоступен, пользователи могут подписаться на уведомления о доступности на сайте Best Buy до 30 января — даты выхода модели.

Best Buy становится особенно популярным местом для покупок, когда Nvidia анонсирует новое поколение графических процессоров. В отличие от многих интернет-магазинов, американские жители могут как заказывать видеокарты онлайн, так и забирать свои покупки в магазинах.

Хотя в настоящее время выбор в основном состоит из моделей Gigabyte RTX 5080, доступно как минимум семь различных вариантов. Наиболее бюджетный графический процессор — GeForce RTX 5080 Windforce OC, цена которого составляет 999,99 доллара. Эта карта может привлечь покупателей благодаря более высокой частоте работы по сравнению с моделью Founders Edition. В то время как на противоположном конце ценового диапазона находится GeForce RTX 5080 Xtreme Waterforce, оснащённая системой жидкостного охлаждения, стоимость которой достигает 1399,99 доллара.

Некоторые другие розничные сети, такие как Newegg, уже разместили страницы для графических процессоров RTX 5080 и RTX 5090 от таких брендов, как Gigabyte, MSI, Asus, PNY и Zotac. Тем не менее, на данный момент цены на эти видеокарты еще не были официально озвучены.