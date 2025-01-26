Об этом представители компании официально заявили на своих ресурсах

Один из основных партнёров Nvidia по производству видеокарт, компания MSI, подтвердила информацию о нехватке графических процессоров серии RTX 5000, что, по утверждениям, скажется на их доступности в день запуска.

На этот раз получено официальное заявление от MSI. Ранее несколько источников сообщали, что в момент релиза не будет в продаже достаточного количества видеокарт данной серии, и это особенно сильно коснётся моделей RTX 5090 и RTX 5080. Эти новые графические карты официально будут доступны для покупки 30 января, что уже через несколько дней. Однако, покупатели столкнутся с большими трудностями при попытке приобрести эти видеокарты по рекомендованной цене или даже по повышенным расценкам, так как их будет крайне мало в продаже. Официальный представитель MSI подтвердил, что 30 января графические процессоры серии RTX 5000 будут доступны в ограниченном количестве.

Ранее отмечалось, что данная ситуация возникла из-за недостаточной координации между Nvidia и её производственными партнёрами. По всей видимости, большинство компаний-производителей не получили необходимое количество чипов для сборки своих собственных версий, и поступали сообщения о том, что некоторые ритейлеры получили лишь небольшое число RTX 5090. В определённых регионах цены на RTX 5090 и RTX 5080 выросли так сильно, что сейчас они в два раза выше рекомендованной розничной цены.

Есть информация о том, что дела станут лучше в феврале, но этот процесс будет постепенным. Большинство пользователей, желающих приобрести один из этих адаптеров в момент запуска, столкнутся с трудностями при покупке, так как Nvidia может ограничивать розничные поставки. Модели RTX 5090 и RTX 5080 уже имеют высокую цену, и дополнительно на них будет начислен налог в ЕС. Такой дефицит может вызвать ещё больший рост цен, что значительно скажется на соотношении цены и производительности данных карточек.

Пока неясно, будет ли аналогичная ситуация с RTX 5070, но есть вероятность, что она может возникнуть, тем более, по информации, RTX 5070 Ti поступит в продажу 20 февраля. Однако, на данный момент официальных подтверждений этому не поступало.