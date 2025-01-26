При этом компания установила в него улучшенную версию Snapdragon 8 Elite с частотой 4,47 ГГц

Устройство является результатом дизайнерской креативности южнокорейского гиганта, но компания не может игнорировать физические законы. Это приводит к необходимости находить компромиссы относительно ёмкости аккумулятора и скорости зарядки, что было подтверждено недавней сертификацией 3C.

Некоторые характеристики были раскрыты Абишеком Ядавом на платформе X (заблокирована в РФ), что указывает на две ключевых области, где Samsung, вероятно, пожертвует некоторыми составляющими: ёмкость батареи и скорость зарядки. Сертификация 3C свидетельствует о том, что Galaxy S25 Edge получит аккумулятор на 3900 мАч и сможет поддерживать зарядку мощностью до 25 Вт. Для сравнения, стандартная версия Galaxy S25 будет оснащена более крупной батареей на 4000 мАч. Это жертва, на которую приходится идти для создания настолько тонкого Galaxy S25 Edge. Такой шаг подчёркивает, что такая большая компания, как Samsung, всё ещё не успевает за современными технологическими стандартами, как её конкуренты.

Многие китайские компании, производящие смартфоны, начали использовать кремниево-углеродные аккумуляторы, благодаря чему их флагманские устройства и модели средней ценовой категории оснащены батареями с ёмкостью более 6000 мАч. В то время как существует информация о том, что Samsung и Apple находятся в процессе адаптации этой технологии для своих будущих гаджетов, оба этих техногиганта в настоящее время не способны сравниться с конкурентами. Даже если узкий корпус Galaxy S25 Edge продолжит оставаться проблемой, использование кремниево-углеродных аккумуляторов позволит будущему флагманскому смартфону получать батарею объёмом 5000 мАч.

Что касается зарядки, то, вероятно, Samsung ограничила мощность Galaxy S25 Edge до 25 Вт, чтобы избежать перегрева внутренних компонентов, что могло бы сократить срок службы устройства и ускорить износ аккумулятора. Несмотря на это, компания смогла включить более производительную версию Snapdragon 8 Elite от Qualcomm в свою модель, как и в других устройствах линейки. Предыдущие тесты показали, что процессоры Galaxy S25 Edge работают на частоте 4,47 ГГц, что превышает стандартные 4,32 ГГц для данного чипсета.