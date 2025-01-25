Компания ещё не сделала официального объявления по этому поводу, но инсайдеры сообщают, что руководство не видит в этом существенной выгоды

Компания Mitsubishi Motors не войдёт в новый автомобильный альянс, формируемый Honda Motor и Nissan Motor. Как сообщает Automotive News, ранее она рассматривала такую возможность, но в конечном итоге предпочла сохранить свою независимость. Официальных подтверждений этой информации в настоящий момент нет.

Месяц назад три японских производителя автомобилей подписали меморандум о сотрудничестве с намерением создать новый холдинг. На тот момент объединение Honda и Nissan уже казалось почти решённым, в то время как Mitsubishi решила взять время до конца января для оценки своей потенциальной роли в альянсе, а также для анализа уровня участия и возможной выгоды от такого сотрудничества.

В августе 2024 года было подписано другое трёхстороннее соглашение. На тот момент разговоры о слиянии ещё не начинались. Компании лишь обсуждали совместную разработку электромобилей и современных технологий. В то же время Honda и Nissan заключили отдельный контракт, направленный на углубление стратегического сотрудничества для создания новой платформы для так называемых программно-управляемых автомобилей.

Даже если Mitsubishi не станет участником нового холдинга в полном объёме, она всё равно будет с ним связана, так как 24,05% её акций принадлежат Nissan — он остаётся её крупнейшим акционером, несмотря на обратный выкуп 10% акций, который состоялся прошлой осенью. В свою очередь, 35,71% акций компании Nissan находятся в собственности Renault, и Honda протестует против участия этой группы в предстоящей сделке.

При этом Renault, которая на протяжении последних двух лет активно распродаёт акции своего давнего партнёра, обещает не вмешиваться в процесс объединения японских фирм, а также продолжить реализовывать совместные проекты с Nissan, которые уже были запущены. Ожидается, что Mitsubishi Motors сделает официальное заявление о своём участии или отсутствии в консорциуме 3 февраля в рамках отчёта за третий квартал финансового года.