В сеть утекли предположительные цены на видеокарты GeForce RTX 5090 и RTX 5080 от сторонних вендоров

Совсем недавно узнали информацию о рекомендованных розничных ценах на новую серию видеокарт Blackwell от Nvidia. Некоторые эксперты отметили, что стоимость флагманской модели RTX 5090 выглядит «в целом оправданной», в то время как цены на остальные модели кажутся оптимальными. Вариант GeForce RTX 5080 обойдётся в 999 долларов, RTX 5070 Ti — 749 долларов, а за RTX 5070 нужно заплатить 549 долларов.

Эти новые видеокарты обещают впечатляющие характеристики и производительность, что делает их привлекательным выбором для геймеров и профессионалов. Хоть ценовая политика Nvidia на этот раз была скорректирована не в лучшую сторону, всё же пользователи надеются, что новая линейка будет доступнее, чем RTX 40 после выхода. В тот период существенное влияние на рынок оказывал майнинг криптовалют. Все понимали, что GeForce RTX 5090 будет иметь высокую стоимость, учитывая её характеристики, такие как 32 ГБ GDDR7 VRAM и 21 760 CUDA ядер.

Названная цена для RTX 5080 выглядит довольно приемлемой, но если геймер хочет сильно модифицированную версию этой модели, например, Asus ROG Astral OC, ему стоит быть готовым заплатить на 900 долларов больше, что составит 1899,99 доллара — и это еще до появления предложения со стороны спекулянтов. MSI предлагает свою доступную версию RTX 5080 VENTUS 3X с ценой в 1139,99 доллара.

Модели RTX 5090 также оказались под пристальным вниманием из-за удивительных методов ценообразования. Цена на модель Ventus 3X OC от MSI составляет на 200 долларов больше, чем у Nvidia, но затем надбавки стремительно растут — сначала на 400 долларов, затем на 500 и в конечном итоге на 800 долларов выше рекомендованной розничной цены Nvidia. При этом карта ASUS занимает лидирующую позицию — ROG Astral OC предлагают за 2799,99 доллара.