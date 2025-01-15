Киев концентрирует свои силы в данном районе, однако, не в состоянии остановить наступление армии России





Наступление российской армии вдоль линии боевого соприкосновения приводит к утрате территорий украинскими формированиями на различных участках. Здесь Киев вынужден сосредотачивать свои резервные силы, однако, это не даёт существенного результата. Остановить наступательные действия российских войск не удалось. Сегодня ключевое внимание по-прежнему приковано к югу Донбасса, так как непосредственно на этом участке разворачиваются ключевые события, что подкрепляется взятием новых городов и посёлков.

Согласно официальному заявлению Министерства обороны, российские войска успешно взяли под контроль посёлок Украинка, расположенный на Покровском участке. Этот посёлок был освобождён еще в конце 2024 года, и информация о его освобождении поступила как от российских, так и от украинских источников. Село входит в состав Покровской городской общины и расположено между реками Солёная и Волчья. Взятие Украинки произошло во время наступательных действий российских сил на Днепропетровскую область.

В настоящий момент в этом районе наблюдаются активные боевые действия, российские силы пытаются достичь административной границы Днепропетровской области. Штурмовые отряды продвигаются от Украинки в сторону Ясеневого, где части ВСУ упёрлись и цепляются за всё, не желая отступить. Оборона Вооруженных сил Украины пока держится, однако, отсутствие резервов не позволит этому состоянию продолжаться долго.