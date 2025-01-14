Согласно отчётам, за 2024 год продажи выросли на 35%

Китайская ассоциация производителей представила первые результаты работы автопрома за 2024 год, сообщает CarNewsChina. В целом, продажи легковых и коммерческих автомобилей как на внутреннем, так и на экспортном рынках увеличились на 4,5%, в то время как объём продаж новых энергетических транспортных средств, включая электромобили и гибриды, значительно возрос на 35,5%. Китай занимает лидирующую позицию в мире по продажам данного типа транспорта уже 10-й год подряд.

В 2024 году китайские автопроизводители реализовали 31,436 миллиона автомобилей, из которых 5,859 миллиона были отправлены на экспорт. Увеличение составило 19,3%. Из них 12,866 миллиона единиц относятся к электрифицированным автомобилям, что составляет почти 41% от общего объёма рынка. Большая часть этого сегмента, а именно 60%, пришлась на электромобили; доля полностью электрических машин уменьшилась на 10,4 процентных пункта.

На зарубежные рынки было поставлено 1,284 миллиона электромобилей и гибридов, с ростом экспорта последних на 190%, составившим 297 тысяч единиц. Наиболее значительными экспортёрами на рынке стали компании Chery, SAIC и Changan, однако, наибольшее увеличение объёмов продемонстрировала корпорация BYD, которая экспортировала на 72% автомобилей больше, чем в 2023 году. Также динамично развивались Changan и JAC в этой сфере.

Руководство ассоциации предполагает, что как рынок, так и производство легковых автомобилей в Китае в 2025 году продолжат расти с умеренной скоростью, но продажи электрических автомобилей должны вырасти примерно на 25%. Соответственно, такие транспортные средства займут более значимую долю рынка.

Что касается российского автопрома, то аналитики ожидают снижение, обусловленное увеличением утилизационного сбора и ростом процентной ставки Центробанка. Один из прогнозов предсказывает, что к концу 2025 года падение составит 15%, что приведёт к уменьшению продаж до 1,4 миллиона автомобилей.