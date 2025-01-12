Компания уже зарегистрировала новый модельный номер WEB-W00, под которым планшет будет представлен за пределами Китая

MatePad Pro 13.2 представляет собой более компактный вариант от Huawei, конкурирующий с такими моделями, как Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. Последняя версия планшета, известная как модель 2025 года, была представлена официально в ноябре 2024 года, но до недавнего времени оставалась доступной только на китайском рынке.

Тем не менее, ситуация меняется. Теперь флагманский планшет получает возможность расширить свое присутствие на международной арене. Это стало возможным благодаря одобрению на продажу в Индонезии от государственного регулятора SDPPI. Благодаря регистрации под новым номером оригинальной модели WEB-W00 (замененные WEB-W09), устройство теперь выглядит готовым к запуску как глобальная версия MatePad Pro 13.2 2025 года.

По всей видимости, новый планшет не претерпел значительных изменений по сравнению с версией 2023 года. Он по-прежнему оснащён тем же 13,2-дюймовым OLED-экраном с соотношением сторон 3:2 и разрешением 2,8K, способным работать на частоте до 144 Гц и поддерживающим «широкую цветовую гамму» P3, а также сохраняет прежнюю батарею на 10 100 мАч.

Тем не менее, модель 2025 года теперь поддерживает зарядку на уровне 100 Вт, в отличие от 88 Вт у предыдущей Pro 13.2. Она поставляется с предустановленной HarmonyOS 4.3 вместо 4.0 и утверждается, что особенно адаптирована для новых функций ИИ и нового приложения GoPaint, а также включает обновленное аудио решение Huawei Sound.

MatePad Pro 13.2 2025 также предлагает вариант PaperMatte, начинающийся от 791 доллара за базовую конфигурацию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, тогда как модель без антибликового покрытия стоит 709 долларов.