Вслед за США поднебесная стремится прийти к полной независимости от иностранных компаний в сфере технологий

Недавно Китай запустил третью фазу своего Фонда инвестиций в отрасль полупроводников, часто называемого «Большим фондом 3», вложив примерно 47 миллиардов долларов для поддержки местного сектора полупроводников. Официально фонд начнёт действовать с 31 декабря 2024 года и уже выделил первые 12,685 миллиарда долларов на проекты, связанные с производственными материалами и оборудованием для микросхем.

Фонд, который управляется компанией Huaxin Investment Management, представляет собой крупнейший шаг Пекина к достижению независимости в области полупроводников, превзойдя общую сумму, собранную в предыдущих двух этапах. В 2014 году на первом этапе было привлечено 18,9 миллиарда долларов, а в 2019 году сумма второго этапа составила 27,8 миллиарда долларов.

Решение Китая инвестировать эти средства стало следствием ужесточения американского экспортного контроля, который ограничивает доступ к современным технологиям в области чипов. Ранее вложенные инвестиции уже принесли определенные успехи — например, компания SMIC начала производство 7-нм чипов для телефонов Huawei Mate 60, а YMTC выпустила чипы памяти для серии Pura 70.

Тем не менее, программа столкнулась и с неудачами. В 2022 году несколько управляющих фондами и государственных служащих стали фигурантами коррупционных расследований. К тому же проект Wuhan Hongxin Semiconductor Manufacturing провалился, несмотря на значительное государственное финансирование, и был официально закрыт в июне 2021 года, не выпустив ни одного коммерческого чипа.

Согласно старшему аналитику Trivium China Линхао Бао, американские ограничения на экспорт могут привести к ускоренному развитию технологий в Китае, так как местные компании стремятся найти замену иностранным чипам. Яркий пример — Alibaba теперь рассматривает Huawei в качестве основного поставщика чипов для ИИ, учитывая ограничения на продажу продукции Nvidia в Китае.