Также западные эксперты отмечают стремительное продвижение в ДНР и скорый переход активных боевых действий на территорию Днепропетровской области

После неудачного контрнаступления украинских сил летом 2023 года армия России не только не снизила активность, но и усилила натиск на нескольких направлениях. Наиболее напряжённая обстановка для украинских сил сложилась на Покоовско-Кураховском участке в Донецкой Народной Республике, однако, российская армия успешно продвигается и в других районах. В частности, для полного взятия под контроль Луганской Народной Республики осталось занять всего четыре населённых пункта.

Успехи российского наступления вызывают обеспокоенность как на Украине, так и на Западе. Немецкое издание Der Spiegel отмечает, что российские войска приблизились к рубежам, с которых началась Специальная Военная Операция. В публикации подчёркивается, что российские силы близки к установлению полного контроля над ЛНР и ДНР.



На текущий момент обстановку на передовой можно оценить с помощью данной карты. Актуальная расстановка сил практически целиком соответствует положению на 1 марта 2022 года, за исключением отдельных моментов.

Согласно информации из немецкого издания, российские войска перешли от прямых атак на Покровск к обходным манёврам, что даёт возможность им взять под контроль три населённых пункта: Даченское, Новый Труд и Вовково. Сейчас российские подразделения располагаются примерно в семи километрах от Днепропетровской области, и в скором времени ожидается активизация боевых действий в данном районе.

Свою долю критики добавил украинский волонтер Тарас Чмут. Сообщается, что он является соратником бывшего главнокомандующего ВСУ Залужного. В своем посте в соцсетях он отметил, что Украина в прошлом году теряла по 20 квадратных километров территории ежедневно.

Он подчеркнул, что российские военные усиливают темпы наступательных действий. По оценкам волонтёра, летом минувшего года под контроль российской армии переходило примерно 100 квадратных километров в месяц. К сентябрю этот показатель увеличился до 400. Наибольшая активность наступления была зафиксирована в ноябре 2024 года, когда за месяц российские войска установили контроль над 610 квадратными километрами, что равняется 20,3 ежедневно.

Тем не менее, на некоторых участках линии соприкосновения продолжаются затяжные позиционные бои. Особое внимание привлекает оккупированная приграничная зона в Курской области. Согласно данным из Киева, силы ВСУ пытались атаковать на нескольких направлениях. Однако, по информации российских военных, прорыв обороны был предотвращён, идут интенсивные боевые столкновения.