Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
PowerColor выпустила тизер, демонстрирующий видеокарту Radeon RX 9070 XT в исполнении Red Devil
На изображении можно рассмотреть массивную систему охлаждения с тремя вентиляторами

 CES 2025 начнётся в следующий вторник. Как ожидается, на нём будет представлено новое поколение видеокарт AMD Radeon, в частности, модель Radeon RX 9070 XT. Тайваньский партнёр AMD и производитель компьютерного железа, компания PowerColor, уже делится в социальных сетях тизерами своего премиального исполнения — Red Devil.

 В первом тизере на платформах X (Бывший Twitter) PowerColor продемонстрировала логотип Red Devil на водяном охлаждении видеокарты, который не соответствует ни одной из уже существующих моделей. Накануне они добавили второй тизер, показывающий большую часть видеокарты с тремя вентиляторами.

 С RX 9070 XT AMD не планирует бороться за абсолютное лидерство в производительности графических процессоров. Эта модель будет находиться в среднем ценовом сегменте. В настоящее время циркулируют противоречивые слухи о её ожидаемой производительности. Согласно утечкам, она чуть превосходит RX 7900 GRE и приближается к GeForce RTX 4080. Точные характеристики пока неизвестны, но предполагается, что частота в нагрузке составит 3,1 ГГц. Однако некоторые исполнения могут получить более высокие результаты. При этом потребление адаптера может доходить до 330 Вт. Видеокарта получит 2 8-контактных разъема питания. Анонс видеокарт запланирован на 6 января 2025 года.

#amd #технологии #red devil #radeon rx 9070 xt
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина начала поставки электроэнергии в Молдавию
5
Мобильная RTX 5060 в сравнении с RTX 4060 показала на 21% более высокий результат в 3DMark Time Spy
1
POCO X7 Pro «Iron Man Edition» появится в продаже 9 января
+
Утильсбор на электрические автомобили вырос в 20 раз
14
В сети появилось видео рукопашного боя между бойцом из Якутии и украинским солдатом
+
Rockstar Games выпустила трейлер GTA 6 в высоком разрешении
3
Xiaomi представила новую механическую клавиатуру MK71 Pro
+
Redmi Note 14 4G с 8 ГБ памяти и батареей 5500 мАч появился на Geekbench
+
Samsung не смогла увеличить производительность Galaxy S25 с помощью процессора Snapdragon 8 Elite
2
Xiaomi Poco X7 обойдётся примерно в 300 долларов
3
Россия активно использует новые оптоволоконные FPV-дроны, устойчивые к радиоэлектронной борьбе
+
Разрабатывается 50-контактный разъём для питания основных компонентов ПК через материнскую плату
7
Российские дроны «Герань» после обновлений оказались невосприимчивы к украинской РЭБ
+
Продажи AMD 9800X3D превысили совокупные показатели всей 9000 серии у крупного немецкого ритейлера
4
Apple планирует провести ребрендинг смартфона iPhone SE 4, который будет называться iPhone 16E
+
В Москве построят новые небоскрёбы преображающие Кутузовский проспект
5
Украинские аналитики опасаются, что в скором времени ВСУ будут вытеснены из Великой Новосёлки
+
Galaxy Z Flip FE получит 6,7-дюймовый экран от модели Galaxy Z Flip 6
+
Удар "Гераней" по правительственному кварталу Киева сняли на видео
9
Проблема шифрования BitLocker в Windows 11 сохраняется, несмотря на патчи
+

Популярные статьи

Почему нельзя «прикуривать» от машины с заведенным двигателем и как правильно это делать
38
"Ларго Винч: Гнев прошлого", "Конклав", "Ограбление по-аризонски": краткий обзор фильмов
5
"Wayfinder" - краткий обзор релизной версии игры
+
Краткий обзор вентилятора Thermalright TL-C14C-S ARGB
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z890 Gaming Plus WIFI
15
О консолях Xbox в 2025 году и коте Шредингера
2

Сейчас обсуждают

Денис Бураков
22:18
Если что хуанг 7 лет назад тоже говорил, что лучи будут в каждой игре через 3 года
NVIDIA DLSS 4 могут представить вместе с видеокартами GeForce RTX 50
Enforsen Bsv
22:18
Какой то идиотизм ))) Совершенно бесполезный сокет - со всех сторон бесполезен. Ни какого буста не дает , даже наоборот хуже . Даже не знаю, что лично меня может побудить покупать материнки к не нуж...
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z890 Gaming Plus WIFI
Слав Webster
22:17
Это тоже самое но с «закругленными уголками» (с)
Xiaomi разрабатывает новый игровой планшет
Слав Webster
22:16
>> обещает серьезные улучшения в сравнении с предыдущими моделями. А чем именно улучшает? Расскажите мне как профессиональному фотографу с 25 летним стажем снимавшим буквально на все фотоаппараты и вс...
Xiaomi разрабатывает новый игровой планшет
Dzhereli
22:15
Если не знал то ы Яндексе сидят либеральные патриоты России. Они то любят свою страну
Суд обязал «Яндекс» скрыть изображения НПЗ на картах из-за угрозы атак с дронов
Джон Коннор
22:15
Очень слабый прирост и памяти будет 8Гб, это ниочем уже
Проблема шифрования BitLocker в Windows 11 сохраняется, несмотря на патчи
Джон Коннор
22:11
Изначально попроще общайся и не будут тебя обзывать. А так сам напросился )))
Почему нельзя «прикуривать» от машины с заведенным двигателем и как правильно это делать
Джон Коннор
22:10
Не будет просада ниже 12 вольт, если поднять обороты, я 5 лет ездил с электронным вольтметром (для музыки нужен был). Ты пробовал? Не пробовал. Еще твоя теория разваливается по следующей причине: ты н...
Почему нельзя «прикуривать» от машины с заведенным двигателем и как правильно это делать
VRoman
22:07
Для обычных чиплетных Ryzen 7000/9000 частота памяти не имеет значения, т.к. Infinity Fabric при разгоне до 2200 МГц ограничит пропускную способность памяти на 70000 МБ/с, что гораздо ниже возможносте...
G.SKILL представила комплекты DDR5-6000 с низкими задержками для систем с новейшими процессорами AMD
Бен Ган
22:04
Это не для тебя
Xiaomi разрабатывает новый игровой планшет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем