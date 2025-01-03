На изображении можно рассмотреть массивную систему охлаждения с тремя вентиляторами

CES 2025 начнётся в следующий вторник. Как ожидается, на нём будет представлено новое поколение видеокарт AMD Radeon, в частности, модель Radeon RX 9070 XT. Тайваньский партнёр AMD и производитель компьютерного железа, компания PowerColor, уже делится в социальных сетях тизерами своего премиального исполнения — Red Devil.

В первом тизере на платформах X (Бывший Twitter) PowerColor продемонстрировала логотип Red Devil на водяном охлаждении видеокарты, который не соответствует ни одной из уже существующих моделей. Накануне они добавили второй тизер, показывающий большую часть видеокарты с тремя вентиляторами.

С RX 9070 XT AMD не планирует бороться за абсолютное лидерство в производительности графических процессоров. Эта модель будет находиться в среднем ценовом сегменте. В настоящее время циркулируют противоречивые слухи о её ожидаемой производительности. Согласно утечкам, она чуть превосходит RX 7900 GRE и приближается к GeForce RTX 4080. Точные характеристики пока неизвестны, но предполагается, что частота в нагрузке составит 3,1 ГГц. Однако некоторые исполнения могут получить более высокие результаты. При этом потребление адаптера может доходить до 330 Вт. Видеокарта получит 2 8-контактных разъема питания. Анонс видеокарт запланирован на 6 января 2025 года.