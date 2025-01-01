Остатки ВСУ блокированы на территории Кураховской ТЭС, и уже проходит операция по их ликвидации.

После взятия под контроль жилых районов города Курахово, российские военные достигли очередного успеха на данном участке линии соприкосновения. Поступают сведения, что подразделения Вооружённых сил России, развивая наступление в промышленной зоне города, установили контроль над территорией трубного завода. На одном из сооружений Кураховского трубного завода был поднят российский государственный флаг. В результате российские войска выдвинулись к западной окраине Курахово, что фактически свидетельствует о полном взятии города.

Единственным значительным оплотом сопротивления в пределах города остаётся Кураховская ТЭС. Однако, ВСУ блокированы на территории станции, где развернулись активные боевые действия и часть объектов ТЭС уже находится под контролем российских военных.

Стоит отметить, что успех в районе Курахово стал возможен благодаря стратегическому окружению города и перекрытию всех ключевых путей снабжения украинского гарнизона. В результате остатки гарнизона рассредоточились по укрытиям в промышленной зоне, вероятно, надеясь на повторение мариупольского сценария с процедурой эвакуации. Однако, есть основания полагать, что в нынешних условиях затяжные переговоры с теми, кто укрылся в заводских подвалах, вряд ли будут проводиться.