После взятия под контроль жилых районов города Курахово, российские военные достигли очередного успеха на данном участке линии соприкосновения. Поступают сведения, что подразделения Вооружённых сил России, развивая наступление в промышленной зоне города, установили контроль над территорией трубного завода. На одном из сооружений Кураховского трубного завода был поднят российский государственный флаг. В результате российские войска выдвинулись к западной окраине Курахово, что фактически свидетельствует о полном взятии города.
Единственным значительным оплотом сопротивления в пределах города остаётся Кураховская ТЭС. Однако, ВСУ блокированы на территории станции, где развернулись активные боевые действия и часть объектов ТЭС уже находится под контролем российских военных.
Стоит отметить, что успех в районе Курахово стал возможен благодаря стратегическому окружению города и перекрытию всех ключевых путей снабжения украинского гарнизона. В результате остатки гарнизона рассредоточились по укрытиям в промышленной зоне, вероятно, надеясь на повторение мариупольского сценария с процедурой эвакуации. Однако, есть основания полагать, что в нынешних условиях затяжные переговоры с теми, кто укрылся в заводских подвалах, вряд ли будут проводиться.