Сообщается, что в атаке участвовала группировка Advanced Persistent Threat

Согласно свежему сообщению The New York Times, Министерство финансов Соединённых Штатов стало жертвой хакерской атаки. В публикации указывается, что взлом был осуществлен группой, связанной с китайскими государственными структурами, известной как Advanced Persistent Threat.

Этот случай уже классифицирован как серьёзный инцидент в сфере кибербезопасности. В результате атаки злоумышленники получили доступ к внутренним документам и компьютерам ведомства. Издание TechCrunch опубликовало письмо, направленное Министерством финансов законодателям. Инцидент был обнаружен в начале декабря, а официальные лица США узнали о нём 8 числа. В тот день компания BeyondTrust, занимающаяся разработкой программного обеспечения, сообщила Министерству финансов, что ключ доступа, предназначенный для технической поддержки, был использован для проникновения на рабочие компьютеры и получения доступа к документам, не содержащим секретной информации.

После того как Министерство финансов узнало о произошедшем, к расследованию подключились Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA), а также Федеральное бюро расследований (ФБР).

В отчете не указано, сколько времени хекары имели доступ к файлам и рабочим станциям во время инцидента. Также отсутствует информация о том, какие именно данные были скомпрометированы.