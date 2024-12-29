Речь идёт о ряде защищённых позиций в районе шахты номер 3

Российские военнослужащие сумели продвинуться на Покровском участке, заняв ключевой укреплённый район Вооруженных сил Украины в окрестностях посёлка Песчаное. Информация об этом предоставлена военные корреспондентами.

Согласно имеющимся данным, штурмовые группы Вооружённых сил Российской Федерации достигли успеха в районе Песчаного, зачистив ключевой оборонительный пункт, расположенный в районе шахты под номером 3, входящей в состав Покровского шахтоуправления — главного предприятия по добыче коксующегося угля. Деятельность объекта была приостановлена еще в первой половине декабря из-за приближения линии соприкосновения, и её помещения заняли украинские формирования, создав там мощные укрепления.

Контроль над шахтой открывает наши войска возможность для наступления в сторону Волково и дальнейшую экспансию как на севере, так и на западе, не прекращает охват Покровска.

В то время как подразделения продвигаются в районе Песчаного, посёлок Шевченко вновь попал под контроль армии «Центр». Часть этого населённого пункта была захвачена украинскими военными в ходе контрнаступа, инициированного их командованием для остановки наступления российских войск. По имеющимся данным, бойцы ВСУ не выдержали натиска российских сил и начали отступление с занимаемых позиций в северо-восточном участке, вероятнее всего в сторону Бельгийки и Новоукраинки.

Ранее украинские военные отмечали, что оборонительная линия, построенная в районе Покровска, не способна противостоять российским войскам, поскольку она была возведена не в тот месте, где это было необходимо.