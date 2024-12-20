77-дюймовый экран устройства способен переключаться между режимами прозрачности и непрозрачности благодаря встроенной механической шторке.

На выставке CES 2024 компания LG продемонстрировала свой новый продукт — Signature OLED T, прозрачный смарт-телевизор с внушительным 77-дюймовым экраном. Данная модель поступит в продажу с ценой в 60 тысяч долларов.

Особенность LG Signature OLED T заключается в способности переключаться между режимами прозрачности и непрозрачности благодаря встроенной механической шторке. При поднятой шторке у пользователя появляется возможность видеть объекты, находящиеся за телевизором. LG также разработала эксклюзивный контент под названием T Objet, ориентированный на использование прозрачного режима. Режим прозрачности полезен и в качестве аудиоплеера, что позволяет телевизору гармонично вписываться в интерьер, когда он не используется.

Как и другие премиум телевизоры LG, модель Signature OLED T оснащена Zero Connect Box, который служит для подключения медиаплееров, потоковых устройств и игровых консолей. Этот блок затем передаёт изображение на телевизор по беспроводной сети с разрешением до 4K и частотой 120 Гц на расстоянии до 30 футов. Данная конфигурация позволяет избежать прокладки проводов вдоль задней стороны телевизора, что помогает сохранить его визуальную привлекательность.

Signature OLED T имеет разрешение 3840х2160 пикселей и предлагает частоту обновления 120 Гц. Также в его арсенале присутствуют поддержка Dolby Vision, HDR10 и HLG, а его процессор 11 AI Processor 4K осуществляет масштабирование с использованием искусственного интеллекта. Геймеры будут рады узнать, что данное устройство поддерживает переменную частоту обновления, совместимо с AMD FreeSync и Nvidia G-Sync, а также включает режим Auto Low Latency Mode. Что касается звука, телевизор оснащён 4.2-канальной аудиосистемой и поддерживает Dolby Audio и DTS:X.

LG Signature OLED T уже доступен для предварительного заказа на официальном сайте LG. Компания также предлагает дополнительные полки, которые можно настроить по желанию. Учитывая высокую цену этого телевизора, вызывает удивление, что компания взимает доплату за полки. С другой стороны, LG может считать, что покупатели, готовые потратить 60 тысяч долларов на телевизор, не испытают проблем с добавлением небольшой суммы за полки.