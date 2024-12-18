Пользователи смогут играть по одиночке, либо командой из трёх человек

На The Game Awards был анонсирован Elden Ring Nightreign, и это событие поразило всех поклонников FromSoftware, так как Elden Ring теперь официально считается серией. Эта новая игра не просто продолжение, а проект с многопользовательским режимом, в который входят заимствования из таких игр, как Fortnite и Apex Legends.

Это действительно оригинальный проект от FromSoftware. Однако, есть некоторые нюансы, о которых рассказал режиссер Джунья Ишизаки. Как оказалось, Elden Ring Nightreign поддерживает только одиночную игру или командный режим из трёх человек.

В интервью с IGN Ишизаки пояснил, что игроки могут участвовать в игре либо поодиночке, либо в составе группы из трёх человек, таким образом, непредусмотрена возможность играть вдвоём. На вопрос о парной игре он ответил: «Нет, это либо один игрок, либо три игрока».

Что делает это решение особенно запутанным, так это то, что Ишизаки также подтвердил, что сила противников будет варьироваться в зависимости от того, играете ли вы в одиночку или в команде из трёх человек. Он добавил, что FromSoftware создала игру именно для троих.

«Мы выбрали формат на троих, потому что хотели сохранить ту атмосферу совместного сражения с боссом или единого прорыва по уровню. Мы верим, что акцент на кооперативе для троих создаст совершенно уникальный опыт», — отметил Ишизаки.

Безусловно, это интересный способ взаимодействия с играми FromSoftware, хотя остаётся неясным, почему сетевой режим Elden Ring Nightreign предполагает именно команду из трёх, а не двух игроков.