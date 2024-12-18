Разработчики выпустили новый патч, который исправляет некоторые недочёты с освещением и производительностью.

Разработчики выпустили новый патч для игры Indiana Jones and The Great Circle. Помимо общих корректировок и изменений в игровом процессе, миссиях и квестах, это второе обновление с момента выхода игры приносит множество специфических исправлений для ПК и Xbox. В обновлении включены улучшения для NVIDIA DLSS, которые должны повысить производительность игры при использовании данного апскейлера. Кроме того, были внесены изменения в процесс генерации кадров, а также добавлена поддержка графических карт с объёмом видеопамяти менее 8 ГБ. Ранее на таких видеокартах глобальное освещение полностью отключалось, что делало процесс игры практически невозможным.

Было Не так давно различные эксперты и издания отмечали, что для комфортной игры при высоких настройках графики необходимо минимум 12 ГБ видеопамяти, так как даже достаточно мощные графические процессоры, как например RTX 3080, уступали в плавности более слабым моделям, но имеющим 12 ГБ на борту. Хочется верить, что разработчики внесут некие улучшения и в этом аспекте.

Стало

Недавнее обновление Indiana Jones and The Great Circle также включает улучшения в области глобального освещения на Xbox Series X и Series S, устраняя проблемы, при которых затенённые участки выглядели слишком яркими. Эти изменения бросаются в глаза, судя по сравнительным скриншотам, опубликованным Bethesda на официальном сайте, а также сопровождающим полным списком изменений в обновлении.