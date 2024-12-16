В настоящий момент КНР получает большое количество ИИ-ускорителей из других государств, обходя ограничения Соединённых Штатов.

Торговая напряжённость между США и Китаем нарастает, так как обе страны пересматривают свою политику с целью ограничения экспорта. Администрация Байдена за последние кварталы ввела ряд экспортных ограничений в отношении Китая в сфере искусственного интеллекта. Тем не менее, китайские предприятия в основном остаются незатронутыми этими мерами благодаря существующим лазейкам.

По информации South China Morning Post, американские законодатели теперь стремятся устранить эти обходные пути с помощью нового набора санкций. Ожидается, что инициативы будут сосредоточены на контроле за поставками технологий искусственного интеллекта в Китай и введении ограничений на экспорт третьих стран, с целью сохранить конкурентное преимущество США на рынке ИИ.

Хотя неясно, какие конкретные меры будут обсуждаться, вероятнее всего, в них войдёт запрет на экспорт в Китай из стран, с которыми США могут торговать, так как они являются основными каналами для обхода ограничений. Такие страны, как Индия, Малайзия и Сингапур активно экспортируют высококачественные графические ускорители для ИИ в Китай, используя «серые схемы», которые формально являются легальными. Эта ситуация может стать объектом нового внимания со стороны американской политики.

Примечательно, что Китай предпринимает ответные меры, поскольку уже инициирует масштабные проекты по развитию собственного производства и выступает против доминирования американских компаний, таких как NVIDIA, через антимонопольные законы. Торговое противостояние, безусловно, обострится, особенно с учетом того, что избранный президент Дональд Трамп, вероятно, введет новую «тарифную политику», что приведёт к изменению торговых правил в обеих странах.