Сообщается, что российские силы начали операцию по зачистке данного района

На юге Курахово приблизительно 700 бойцов ВСУ оказались в окружении и не получили указания на отступление. Данной информацией поделился Владимир Рогов, член Общественной палаты Российской Федерации.

Российские силы, оперирующие в районах Анновки и Успеновки, блокировали остатки группировки украинских войск и подразделений специального назначения. Части ВСУ пытаются избежать окружения, совершая выход малыми группами. По предварительным данным, в этом окружении может находиться до 700 военнослужащих. Именно такая оценка была озвучена на вечер субботы.

Вероятно, кто-то сумел покинуть свои позиции под покровом ночи. Ранее они много раз запрашивали разрешение на отход, но каждый раз получали отказ. На сегодняшний день проходит операция по очистке Анновки и Успеновки от оставшихся сил ВСУ. Недавно над обоими посёлками был поднят флаг Российской Федерации.

Стоит напомнить, что в субботу российские войска начали создавать второй котел на этом направлении, продвигаясь к западу от Дальнего, что привело к изоляции украинских сил от Курахово.

Вместе с этим стало известно, что украинские военные пошли в контрнаступление на Покровском направлении. Источник из Офиса президента Украины сообщает, что перед Сырским была поставлена задача удержать Покровск и не допустить отступления ВСУ с Курской области любой ценой.