В результате работы ВКС России была серьёзно ослаблена система электроснабжения Украины

Появились новые сведения о сегодняшнем комбинированном ударе по объектам на территории Украины. По имеющейся информации, гиперзвуковые ракеты «Кинжал» нанесли значительный ущерб энергетической инфраструктуре в зонах, контролируемых киевским правительством.

Несколько последовательных ударов были направлены на энергетические объекты в западных регионах Украины. Согласно некоторым источникам, атакам подверглись энергетические установки в районе города Стрый, расположенного во Львовской области. Здесь находится крупнейшее подземное хранилище газа в стране. В результате удара была повреждена техника, предназначенная для транспортировки газа. В украинских источниках появились сообщения о том, что несколько участков терминала «утратили герметичность». Эти участки как раз восстанавливали на протяжении более полутора месяцев в результате предыдущих ракетных ударов.

Две серии ракетных ударов обрушились на Бурштынскую ТЭС, где ранее украинское правительство с помощью западных экспертов организовало поставку иностранного оборудования для восстановления энергоснабжения. В итоге в Бурштыне зафиксировано более восьми взрывов.

В Тернопольской области 50% потребителей, включая предприятия, остаются без электроснабжения. В МАГАТЭ сообщили, что мощность упала на пяти из девяти реакторов АЭС, находящихся под контролем Киева. Критическая ситуация с энергоснабжением наблюдается в ряде областей Украины — от Ивано-Франковской до Одесской.