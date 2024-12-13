Обе боевые машины были поражены дронами-камикадзе, использующими для связи оптоволоконные кабели

Российские беспилотники не прекращают уничтожать западную бронированную технику на поле боя в зоне проведения Специальной Военной Операции. В интернете не раз появлялись видео, на которых дроны-камикадзе наносят удары по танкам и другим боевым машинам ВСУ.

На этот раз не повезло экипажам двух британских танков Challenger-2. В первом случае российские дроноводы заметили бронемашину украинских сил, которая двигалась по дороге. Дрон облетел тяжёлый танк и ударил его в верхнюю часть.

Во втором эпизоде экипаж танка пытался скрыться в лесу. В то же время российские бойцы обнаружили транспорт и направили беспилотник-камикадзе в переднюю часть танка.

Стоит отметить, что для выполнения атаки они применили дрон, подключённый к оптоволоконному кабелю. Эти беспилотники не поддаются воздействию средств радиоэлектронной борьбы, что усложняет их нейтрализацию. Ранее в руководстве украинской армии не раз подчеркивали, что российские военные начала активно использовать такие дроны, что создает значительные трудности для украинских сил на линии соприкосновения.

Что касается британских танков Challenger, то представители «Ростеха» ещё в августе отмечали, что их конструкция не подходит для современных боевых условий. В результате эти бронемашины, поражённые беспилотниками-камикадзе, полностью сгорают.

Видео с уничтожением танков можно посмотреть по ссылке: https://t.me/milinfolive/137487?single