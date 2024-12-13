Также было объявлено, что игра выйдет уже в следующем году

Геймплей Outer Worlds 2 был продемонстрирован на The Game Awards, где зрителям был представлен новый трейлер, показывающий исследование мира и боевые сцены, в которых игрокам предстоит участвовать после выхода игры.

Хотя точная дата релиза еще не объявлена, известно, что игра планируется к выходу в 2025 году. Разработка и издание этого проекта осуществляет Obsidian Entertainment, которая готова к насыщенному году с двумя значительными релизами. Кроме Outer Worlds 2, Obsidian также выпустит Avowed, действие которой происходит в том же мире, что и Pillars of Eternity. Релиз Avowed назначен на 18 февраля 2025 года.

The Outer Worlds, получившая большой успех, дебютировала в 2020 году. С тех пор к игре было выпущено несколько дополнений и обновлений, добавляющих косметические предметы и новый контент для тех, кто хочет больше динамики.

В настоящее время игру можно добавить в список желаемого, а её выпуск ожидается на Xbox Game Pass, Xbox Series X/S и ПК. Будет также доступен её запуск в день релиза для подписчиков Xbox Game Pass PC и Xbox Game Pass Ultimate. Несмотря на то что The Outer Worlds 2 является эксклюзивом для Xbox и ПК, существует возможность её выхода на PlayStation в будущем, поскольку первая часть уже доступна на PlayStation 5 и Nintendo Switch.

На данный момент информации относительно немного, за исключением вышеупомянутого трейлера, который наполнен остроумием и прекрасно передаёт атмосферу.