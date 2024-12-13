Проект объединяет в себе героический шутер, королевскую битву и извлечение

Студия Wargaming, широко известная благодаря таким играм, как World of Tanks, Warplanes и Warships, расширяет свои горизонты с выходом Steel Hunters — нового шутера с меха-героями, созданного на движке Unreal Engine 5. Анонс Steel Hunters состоялся во время шоу The Game Awards 2024.

По сюжету игры, «Стальные Охотники» были разработаны для добычи редкого внеземного материала, называемого «Звездопад». Корпорации и Фракции трансформировали Охотников в грозные боевые машины, которые участвуют в борьбе за ограниченный ресурс на заброшенной Земле.

Игра объединяет элементы трёх основных жанров шутеров: героические шутеры, королевскую битву и извлечение. Игрокам предстоит выбрать своего уникального меха и сразиться на арене PvPvE, где они получат разнообразные задания для прокачки и получения снаряжения. Завершится сессия напряжённым поединком в зоне извлечения.



Steel Hunters не сосредоточится на том, кто быстрее всех попадёт в цель. Вместо этого игрокам будет предложено изучить все доступные аспекты мехов: их сильные и слабые стороны, навыки, время восстановления и синергию, чтобы максимально эффективно использовать своих персонажей и уметь противостоять соперникам. Wargaming обещает карты, которые позволят игрокам обходить врагов с флангов или подстраивать засады. Кроме того, окружение будет подвержено разрушению.

Игроки смогут персонализировать своих мехов благодаря разнообразным вариантам сборки, что даст возможность создавать уникальные комбинации снаряжения. Также коллекционные предметы и косметика позволят выразить свой личный стиль и индивидуальность.

Скоро на ПК стартует десятидневный закрытый игровой тест. В Steam релиз полной версии игры намечен на следующий год. Возможен также выход на консольные платформы в будущем.