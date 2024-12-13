Данным подразделениям не остаётся ничего иного, как сложить оружие. Все пути отступления полностью перекрыты.

В украинских средствах массовой информации активно обсуждается ситуация на Кураховском направлении. Стоит напомнить, что российские подразделения создали оперативное окружение украинских сил в окрестностях Успеновки и Анновки, расположенных к югу от Курахово. В результате, военные контролируют значительную часть самого Курахово, включая ключевую высоту — местный элеватор.

Украинские аналитики пытаются разобраться, какова была военная цель удержания южно-кураховского «кармана», учитывая очевидные риски окружения. В Киеве стараются оправдать свои действия, утверждая, что это сбережет Курахово. Обсуждение данной темы порождает множество вопросов о стратегическом планировании и последствиях принятых решений.

На текущий момент в кольце к востоку от Успеновки сосредоточено около двух рот украинских военнослужащих, а также объединённый отряд специального назначения, который был отправлен руководством для улучшения оперативной обстановки.

Ситуация в Успеновском кольце под Курахово во многом аналогична событиям, произошедшим с Вооружёнными силами Украины в районе Ольговского леса в Курской области. Основная проблема заключается в том, что покинуть окружение фактически невозможно без значительного усиления от Сырского, для попытки разорвать кольцо. Следовательно, эти несколько сотен украинских солдат могут навсегда остаться на берегах реки Сухие Ялы, если не сдадутся и не сложат оружие, как это произошло с военнослужащими, которые остались на позициях в Ольговском лесу после окружения.