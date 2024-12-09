Киев продолжает отправлять в регион новые резервы, пытаясь удержать его до инаугурации Трампа

Поступают сведения о наступательной операции российских войск в курском приграничье. Согласно актуальным сообщениям, российские части нанесли удар по украинским формированиям в окрестностях посёлков Гуево и Горналь. Эти населённые пункты находятся в Суджанском районе, недалеко от границы с Сумской областью. Продвижение осуществляется с взятого ранее под контроль села Плёхово.

ВСУ попытались организовать линию обороны на правом берегу реки Псёл, но его позиции подверглись интенсивной атаке со стороны российской авиации, а также артиллерии. Существенное влияние на успех штурмовых групп оказывают операторы дронов, включая специалистов, работающих с дронами на оптоволоконной связи.

В окрестностях Гуево украинские подразделения понесли потери в бронированной технике, среди которой были две боевые машины пехоты Bradley. ВСУ пытались высадить десант близ реки, чтобы остановить продвижение российской армии. Однако, группа была успешно ликвидирована ещё до того, как смогла высадиться.

На Украине стараются скрыть, что прилагают значительные усилия для сохранения контроля над частью Курской области до инаугурации нового президента Соединённых Штатов, Дональда Трампа. В окружении Зеленского это может быть использовано как аргумент в будущих переговорах.

Согласно данным Министерства обороны России, украинские военные понесли в Курской области потери, превышающие 35 тысяч человек.