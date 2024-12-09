Кроссовер HS7, лифтбек H6 и большой представительский седан L1 окажутся на рынке уже летом

Китайский люксовый бренд Hongqi объявил о намерении вывести на российский рынок три новые модели в 2025 году: кроссовер HS7, лифтбек H6 и большой представительский седан L1. Компания раскрыла, когда именно они станут доступны в стране и какие двигатели будут установлены.

Первым представителем новинок 2025 года станет кроссовер второго поколения, который уже доступен в Китае. В России его планируют завезти в первом квартале. Модель будет предложена с семиместным интерьером. Колёсная база будет длиной 2920 миллиметров. Габариты Hongqi HS7 составляют 4995х1960х1760 миллиметров. На российском рынке кроссовер будет оснащён двухлитровым турбомотором мощностью 245 лошадиных сил, который будет работать в паре с восьмидиапазонным автоматом и доступен как с передним, так и с полным приводом.

В первой половине следующего года Hongqi планирует старт продаж лифтбека H6, который бренд считает своей самой спортивной моделью. Его размеры составляют 4990х1880х1455 миллиметров, а колёсная база схожа с HS7.

Hongqi L1 выйдет на рынок в середине 2025 года и, видимо, займет позицию флагманской модели. В отличие от других автомобилей Hongqi, эта модель отличается не только повышенным комфортом, но и уникальным дизайном, который перекликается с образом правительственных лимузинов Китая. С размерами 5353х1998х1511 миллиметров, Hongqi L1 оснащён колёсной базой длиной 3260 миллиметров и будет укомплектован трёхлитровым V6 мотором, выдающим 380 лошадиных сил и 570 Нм крутящего момента. Движок будет работать в связке с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом.

Ранее сообщалось, что в России модельный ряд седанов Hongqi может быть дополнен удлинённой версией H9, которая сможет похвастаться увеличением колёсной базы на 200 миллиметров и двигателем мощностью 272 силы. На данный момент эти данные не получили официального подтверждения.