Сообщается, что под контроль перешло более 9 квадратных километров

Российские силы заняли новый участок земли на бывшем Времевском выступе, площадь которого составляет более 9 квадратных километров. Этот район расположен между взятым ранее посёлком Благодатное и рекой Шайтанка.

Благодаря профессиональным действиям российских военнослужащих, украинские формирования, находившиеся в данном районе, были разбиты. Это дало возможность российским бойцам атаковать Великие Новосёлки и с южного направления.

На сегодня от Времевского выступа осталось лишь 2-3 километра земель, охватывающих районы посёлков Сторожевое, Нескучное и Времевка. Эти населённые пункты находятся на западном берегу реки Мокрые Ялы и в них всё ещё располагаются подразделения украинской армии. Гарнизон Вооружённых сил Украины в Великой Новосёлке сталкивается с необходимостью ведения боевых действий на нескольких направлениях.

Стоит напомнить, что ранее украинские подразделения смогли вытеснить силы России из посёлка Новый Комар, расположенного к северу от Великой Новосёлки. В результате у ВСУ остаются две основные трассы для обеспечения посёлка. Одна из них проходит через Новый Комар, но находится под контролем российской артиллерии, вторая — со стороны Запорожской области через Гуляйполе.

С учётом присутствия российских войск в районе Новодаровки, этот маршрут для украинских частей также нельзя назвать надёжным.