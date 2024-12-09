Украинские войска должны выйти из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области, а также признать их частью Российской Федерации.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что страна готова в любой момент остановить боевые действия на всей линии соприкосновения. Однако, по словам Пескова, это возможно только при соблюдении определённых требований.

К числу этих требований относится: вывод украинских войск с территории всех регионов Российской Федерации, включая Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области. Кроме того, Украина должна признать Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области, а также Крым и Севастополь как часть Российской Федерации. Еще одно требование заключается в том, что Киев должен оставить идею о вступлении в НАТО.

Стоит напомнить, что ранее представители российской стороны утверждали, что начало переговоров невозможно, если Вооруженные силы Украины останутся в Курской области. На днях российские войска сумели выбить украинские формирования за реку Псёл, освободив Плёхово.

Также стоит отметить, что Зеленский после встречи с Трампом в Париже заявил о своём отказе от пунктов предложенного Дональдом Трампом плана мирного урегулирования. Среди этих пунктов находились требования об отказе Украины от определённых территорий и введении моратория на её вступление в Североатлантический альянс.