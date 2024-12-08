На это планируется выделить порядка 3 миллиардов долларов в рамках обеспечения безопасности

С 2019 года Huawei и ZTE находятся под санкциями Соединённых Штатов Америки, но со временем под ограничения попали и другие китайские компании. Как сообщает Reuters, в рамках обеспечения безопасности, правительство намерено заменить всё коммуникационное оборудование этих фирм на аналоги.

Однако заменять каждую деталь окажется весьма сложной и дорогостоящей задачей для США. Ранее Федеральная комиссия по связи (FCC) отметила, что очистка оборудования от иностранных производителей потребует бюджет в размере 4,98 миллиардов долларов. При этом Конгресс ранее выделил лишь 1,9 миллиарда долларов, что создаёт значительный дефицит.

В отчёте указано, что председатель FCC Джессика Розенворсель на прошлой неделе обратилась к Конгрессу с просьбой о срочном дополнительном финансировании для обновления оборудования у 126 операторов связи. Розенворсель предостерегла, что отсутствие необходимых средств может привести к закрытию некоторых сетей в сельской местности, что, в свою очередь, поставит под угрозу работу службы экстренной помощи 911. Правительство намерено выделить порядка 3 миллиардов долларов на решение этой задачи.

Некоторые страны, находящиеся в ЕС, также получили рекомендации заменить оборудование Huawei, однако, как и ожидалось, многие из этих регионов не могут позволить себе такой шаг из-за слишком высоких затрат.

Дополнительно, ситуация осложняется доминированием Huawei и ZTE на этом рынке, что делает конкуренцию с другими поставщиками почти невозможной, так как те не могут предложить сопоставимые цены.