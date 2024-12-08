Посёлок был взят ещё 4 декабря, однако, в военном ведомстве ожидали полной зачистки данного района

Российские вооружённые силы не прекращают своё наступление в Покровском и Кураховском районах и в зоне бывшего Времевского выступа. На протяжении значительного времени на Южном Донбассе украинские формирования не смогли даже замедлить продвижение российской армии, несмотря на все предпринимаемые усилия.

Министерства обороны подтвердило, что штурмовые группы «Востока» взяли под контроль посёлок Благодатное, продвигаясь в сторону Великой Новоселки, что подразумевает действия на территории бывшего Времевского выступа. Фактически, контроль над Благодатным российские войска установили ещё 4 декабря. Бойцы быстро вошли в село и заняли его, успешно проведя зачистку местности.

Украинские силы, которые занимали оборону в данном населённом пункте, оставили свои укрепления и отошли. Штурмовики 37-й гвардейской мотострелковой бригады установили российский триколор на крыше совхоза «Октябрь» в поселке Благодатное. Перед бойцами теперь находятся Сторожевое, Нескучное и Времевка, а также Великая Новосёлка, в которую российские войска уже вошли с восточной стороны.

В настоящее время российские силы со стороны Благодатного заблокировали посёлок Сторожевое, и накануне им удалось подойти к нему через холмы от Ровнополя. Поэтому, в скором времени, военные ожидают официального объявления об освобождении еще одного населённого пункта.