Российские подразделения взяли под контроль посёлок Плёхово на Курском направлении, выбив из него украинские формирования. Информация об этом предоставлена сразу несколькими источниками, подчеркивающими, что ключевую роль в этой операции сыграли некие «дружественные силы».
Следует отметить, что в данном районе украинские вооружённые силы долгое время оказывали серьёзное сопротивление. Аналитики объяснили это тем, что Плёхово расположено близко к границе. Помимо этого, через данное село проходит маршрут, по которому руководство украинской армии обеспечивало свою группировку в российской пограничной зоне.
Согласно местным сообщениям, значительно способствовала освобождению Плёхово и неблагоприятная погода, установившаяся несколькими днями ранее. Это обстоятельство фактически сделало невозможным применение беспилотников. Детали операции по взятию Плёхово пока остаются неизвестными. Вместе с тем, отмечается, что российские подразделения завершают очистку этого района и планируют дальнейшие действия в направлении посёлка Гуево.
Стоит напомнить, что украинские вооружённые силы проникли в Курскую область в августе текущего года. На начальном этапе конфликта им удалось занять обширную территорию, превышающую 1200 квадратных километров. Однако вскоре части Вооружённых сил Российской Федерации начали антитеррористическую операцию, в результате которой им удалось отбить не менее 700 квадратных километров.
По данным Минобороны России, с начала столкновений в Курской области украинские военные понесли потери, превышающие 38 тысяч человек, и более двух сотен танков. Также стоит добавить, что ранее западные источники сообщали о вероятном присутствии на Курской земле более десяти тысячах солдат армии КНДР. Однако, сами украинские военные отмечают, что не сталкивались на линии боевого соприкосновения с корейскими военнослужащими.