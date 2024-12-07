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Zelikman
Вооруженные силы РФ выбили украинские войска из посёлка Плёхово в Курской области
Продолжается операция по освобождению российских территорий от ВСУ.

 Российские подразделения взяли под контроль посёлок Плёхово на Курском направлении, выбив из него украинские формирования. Информация об этом предоставлена сразу несколькими источниками, подчеркивающими, что ключевую роль в этой операции сыграли некие «дружественные силы».

 Следует отметить, что в данном районе украинские вооружённые силы долгое время оказывали серьёзное сопротивление. Аналитики объяснили это тем, что Плёхово расположено близко к границе. Помимо этого, через данное село проходит маршрут, по которому руководство украинской армии обеспечивало свою группировку в российской пограничной зоне.

 Согласно местным сообщениям, значительно способствовала освобождению Плёхово и неблагоприятная погода, установившаяся несколькими днями ранее. Это обстоятельство фактически сделало невозможным применение беспилотников. Детали операции по взятию Плёхово пока остаются неизвестными. Вместе с тем, отмечается, что российские подразделения завершают очистку этого района и планируют дальнейшие действия в направлении посёлка Гуево.

 Стоит напомнить, что украинские вооружённые силы проникли в Курскую область в августе текущего года. На начальном этапе конфликта им удалось занять обширную территорию, превышающую 1200 квадратных километров. Однако вскоре части Вооружённых сил Российской Федерации начали антитеррористическую операцию, в результате которой им удалось отбить не менее 700 квадратных километров.

 По данным Минобороны России, с начала столкновений в Курской области украинские военные понесли потери, превышающие 38 тысяч человек, и более двух сотен танков. Также стоит добавить, что ранее западные источники сообщали о вероятном присутствии на Курской земле более десяти тысячах солдат армии КНДР. Однако, сами украинские военные отмечают, что не сталкивались на линии боевого соприкосновения с корейскими военнослужащими.

#сво #армия #бои #наступление #курская область
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