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Zelikman
Российские войска начали освобождение микрорайона «Северный» в Часов Яре
ВСУ пытаются удержать город любой ценой, но постепенно теряют позиции

 Интенсивные боестолкновения за Часов Яр не прекращаются уже достаточно долго. Вооруженные силы Украины изо всех сил пытаются оттянуть момент его освобождения, потихоньку теряя контроль над его районами.

 Поступают сообщения об успехах российских войск в промзоне Часов Яра, а также о сражениях, которые ведут десантники за микрорайон «Северный». Кроме того, продолжаются боестолкновения за стратегически важные высоты к северу от этого района.

Ранее российские военные ликвидировали группу украинских солдат, которые занимали местный огнеупорный завод. По имеющейся информации, в последние дни в рядах украинских войск наблюдается рост случаев дезертирства в районе Часов Яра.

С весны текущего года в районе города идут интенсивные боевые действия. По мнению специалистов, взятие этого населённого пункта российскими частями откроет им путь для дальнейшего продвижения к Краматорску и Славянску, которые являются двумя крупнейшими городами Донецкой Народной Республики под контролем Украины.

Часов Яр находится всего в 12 километрах к западу от Артёмовска, за который, вероятно, произошли самые интенсивные бои на протяжении всей Спецоперации. Кроме того, российские силы активно сражаются за контроль над такими важными городами ДНР, как Курахово и Торецк, где также ведутся напряжённые сражения.

#сво #армия #бои #наступление #часов яр
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