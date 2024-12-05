Инсайдер продемонстрировал результаты тестов прототипа Samsung Galaxy S25 Plus

Samsung планирует использовать чип Snapdragon 8 Elite во всем ассортименте моделей Galaxy S25 по всему миру. Проблемы с чипами на 3-нм техпроцессе в Samsung Foundry сделали невозможным внедрение собственного процессора Exynos 2500. Тем не менее, даже быстродействие новейшего чипа Exynos вызывает вопросы и оказывается ниже первоначальных ожиданий, что подтверждает тестирование прототипа Galaxy S25 Plus на базе этого процессора.

Snapdragon 8 Elite считается самым мощным процессором для Android на текущий момент. Результаты тестов показывают, что он превосходит новый чип Apple A18 Pro в многопоточной производительности. Однако, судя по всему, разрыв между Exynos 2500 и последним высокопроизводительным мобильным чипом от Qualcomm больше, чем предполагалось ранее.

Инсайдер Jukanlosreve выявил тестовую версию Galaxy S25 Plus на платформе Geekbench 6. Внутри устройства установлен чип Exynos 2500, что вполне ожидаемо, так как Samsung ещё не отказалась от разработки данного аппаратного обеспечения. Инсайдерские сведения указывают на то, что южнокорейская компания планирует интегрировать этот процессор в свои складные устройства в 2025 году. Таким образом, Samsung продолжает тестирование данной платформы.

Согласно данным Geekbench, производительность прототипа Galaxy S25 Plus, использующего Exynos 2500, на 37% ниже, чем у Snapdragon 8 Elite. Проверяемый аппарат имеет 12 ГБ оперативной памяти и работает на операционной системе Android 15. С данными характеристиками он показал 2358 и 8211 баллов в одноядерном и многоядерном тестах производительности соответственно. Кроме того, его производительность также уступает чипу Apple A18 Pro.

Согласно данным Geekbench, Exynos 2500 оснащён 10-ядерным процессором с максимальной частотой 3,30 ГГц. Для сравнения, Snapdragon 8 Elite способен достигать 4,32 ГГц на своём самом производительном ядре. В свою очередь, процессор Apple A18 Pro может обрабатывать данные на максимальной частоте до 3,78 ГГц. Очень вероятно, что различия в тактовой частоте оказали влияние на конечные результаты. Тем не менее, возможно, Samsung намеревалась компенсировать это различие за счёт большего числа ядер, и это не сработало так, как планировалось.

В любом случае, у Samsung есть несколько месяцев для того, чтобы оптимизировать производительность своего чипа. Компания также активно занимается улучшением эффективности своих 3-нм пластин для подготовки к массовому производству этого чипа.