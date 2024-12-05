Несмотря на закрытие завода, компания продолжает показывать финансовую активность

Завод Toyota, расположенный в Шушарах Ленинградской области и приостановивший свою деятельность в начале марта 2022 года, не прекращает демонстрировать финансовую активность. Как сообщает издание «Фонтанка», основываясь на аудиторском отчёте от 4 декабря 2024 года, предприятие, ныне находящееся под управлением НАМИ, заработало почти 20 миллионов рублей в 2023 году.

Эта сумма была получена благодаря депозитам в различных банках, среди которых выделяется и российский Сбер. Кроме того, в 2022 году завод получил займы на сотни миллионов рублей от ряда японских компаний, имеющих связь с Toyota. В целом, компании «Тойота Бошоку» была списана задолженность на сумму 1,284 миллиарда рублей.

После ухода из России затраты местного представительства Toyota начали резко расти. К ним относятся услуги управления, аудит, консультирование, поддержка работы складов, а также компенсации сотрудникам за образовательные расходы. В результате только за простой компании пришлось выплатить 343,4 миллиона рублей.

Согласно последним сведениям, российское руководство не успеет возобновить работу завода Toyota до конца текущего года. В то же время, в будущем на данной площадке планируется производить автомобили отечественного бренда Aurus.