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Zelikman
​Для Indiana Jones and the Great Circle потребуется минимум RTX 2060 Super
Разработчики раскрыли системные требования игры. Проект оказался привередливым к компьютерному железу

 Всего за два дня до официального выхода игры студия MachineGames представила системные требования для ПК-версии Indiana Jones and the Great Circle.

 Игра создана на движке id Tech, что обычно предполагает высокие показатели кадров в секунду для большинства пользователей. Однако, данная игра ориентирована на другой подход, вероятно, из-за своей кинематографической сути и акцента на приключениях. В целом, системные требования достаточно высоки, и они подразумевают наличие аппаратной поддержки трассировки лучей — впервые в истории AAA-игр требуется, чтобы графический процессор обладал этой функцией.

Уже было известно, что в игру будет внедрена полноценная трассировка лучей, подобно тому, как это реализовано в Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED и Alan Wake 2 от Remedy. Однако, требования к ультра-производительности здесь оказываются еще более высокими, чем в вышеперечисленных проектах. Геймерам понадобится наилучшее сочетание процессора и видеокарты, которое можно приобрести на рынке, а генерация кадров с помощью DLSS должна быть настроена на режим DLSS Super Resolution для достижения максимальной производительности.

Для игры на минимальных настроек графики пользователям потребуется процессор уровня Intel core i7-10700. В качестве графического процессора необходимо иметь минимум Nvidia GeForce RTX 2060 Super. Если говорить о рекомендованных параметрах с трассировкой лучей, то разработчики советуют использовать Intel Core i7-13900K и видеокарту Nvidia GeForce RTX 4090. В плане графического процессора это в целом самое ультимативное решение.

 Indiana Jones and the Great Circle будет доступна для ПК и Xbox Series S/X и станет частью Game Pass с первого дня для всех подписчиков. Версия для PlayStation 5 ожидается в следующую весну.

#гейминг #железо #indiana jones and the great circle #требования
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