Военнослужащие Украины подтверждают, что они утратили стратегически важный посёлок Старые Терны на Кураховском направлении. Этот населённый пункт находится на северо-западном берегу Кураховского водохранилища.
Согласно информации от украинской стороны, контроль над Старыми Тернами был потерян практически за один день. Вопросы о том, как это произошло, скорее всего останутся риторическими. Подрыв дамбы, который был осуществлён Вооружёнными силами Украины несколькими неделями ранее в Старых Тернах, не остановил продвижение российских войск, хотя Киев рассчитывал, что вода станет надёжным барьером.
С тех пор территория, находящаяся под контролем российских войск, значительно увеличилась в западном направлении. В настоящее время бойцы достигли западного берега Кураховского водохранилища, приближаясь к посёлку Дачное и, соответственно, к автодороге Н15, которая связывает Курахово с Запорожьем.
Операция по перекрытию этой трассы, являющейся ключевым маршрутом для снабжения кураховского гарнизона украинских сил, ознаменует фактическое завершение его присутствия в Курахово. На текущий момент украинские силы остаются в западной и юго-западной частях города, причём контроль над высотными зданиями в этом районе был утрачен накануне. Российская армия постепенно продвигается в самом населённом пункте, выдавливая подразделения ВСУ.