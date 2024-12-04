По сообщениям бойцов ВСУ, посёлок был освобождён российскими войсками практически за один день

Военнослужащие Украины подтверждают, что они утратили стратегически важный посёлок Старые Терны на Кураховском направлении. Этот населённый пункт находится на северо-западном берегу Кураховского водохранилища.

Согласно информации от украинской стороны, контроль над Старыми Тернами был потерян практически за один день. Вопросы о том, как это произошло, скорее всего останутся риторическими. Подрыв дамбы, который был осуществлён Вооружёнными силами Украины несколькими неделями ранее в Старых Тернах, не остановил продвижение российских войск, хотя Киев рассчитывал, что вода станет надёжным барьером.

С тех пор территория, находящаяся под контролем российских войск, значительно увеличилась в западном направлении. В настоящее время бойцы достигли западного берега Кураховского водохранилища, приближаясь к посёлку Дачное и, соответственно, к автодороге Н15, которая связывает Курахово с Запорожьем.

Операция по перекрытию этой трассы, являющейся ключевым маршрутом для снабжения кураховского гарнизона украинских сил, ознаменует фактическое завершение его присутствия в Курахово. На текущий момент украинские силы остаются в западной и юго-западной частях города, причём контроль над высотными зданиями в этом районе был утрачен накануне. Российская армия постепенно продвигается в самом населённом пункте, выдавливая подразделения ВСУ.