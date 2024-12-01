Накануне новая видеокарта засветилась в каталоге французского интернет-магазина

Всего через несколько дней Intel планирует представить свою серию графических процессоров Battlemage. Недавно компания анонсировала официальную дату их дебюта, однако пока не раскрыла информацию о конкретных моделях. Из различных утечек становится известно, что первым графическим процессором на презентации станет Arc B580, но также поступали слухи о наличии его младшей версии, Arc B570.

Накануне появились некоторые данные о новом адаптере Intel. Josefk927 поделился почти полными характеристиками Battlemage Arc B570. Пользователь заметил, что этот GPU появился на сайте 1fotrade — оптовом компьютерном поставщике во Франции.

На странице с характеристиками можно увидеть, что Arc B570 оборудован 10 ГБ GDDR6 VRAM. В разделе спецификаций указаны основные параметры, такие как конфигурация VRAM, частота, поддержка мониторов, выходы для дисплея, интерфейс PCI-E и прочее. Некоторые параметры, такие как ширина шины памяти, количество ядер Xe и уровень энергопотребления, не представлены. Однако пользователь также разместил изображение с полными данными о карте.

Графический процессор функционирует с интерфейсом PCI-E 4.0 x8 и поддерживает API OpenGL 4.6 и DirectX 12. Объем VRAM в 10 ГБ обеспечивается 160-битной шиной памяти, что даёт общую пропускную способность 380 ГБ/с. Тактовая частота ядра GPU составляет 2,6 ГГц, что на 200-250 МГц ниже по сравнению с Arc B580. В этой карте предусмотрено в целом 18 ядер Xe2, что на два ядра меньше, чем у Arc B580, что в сумме составляет 144 вычислительных блока.



Хотя о TDP ничего не сказано, на сайте спецификаций указан рекомендованный блок питания мощностью 600 Вт, а видеокарта имеет один 8-контактный разъём питания. Это подразумевает, что TDP, вероятно, не превысит 225 Вт, так как 8-контактный разъём способен обеспечить около 150 Вт, дополнительно к 75 Вт, поступающим через слот PCI-E x16.

Эта видеокарта будет двухслотовой и получит размеры 249x132x41 мм. Она будет оснащена одним портом HDMI 2.1 и тремя портами DP 2.1 для подключения мониторов. Максимально поддерживаемое разрешение видеокарты составляет 8K.

В отношении релиза ожидается, что Intel представит её наряду с Arc B580 3 декабря. Однако информации о ценах и точной дате начала продаж в рознице пока нет.