Однако ситуация в данном регионе остаётся сложной

С началом атаки ХТШ, запрещённой на территории Российской Федерации экстремистской организации, формирования радикалов, воспользовавшись дезорганизацией сирийской армии, добились значительных успехов, захватив большую часть крупнейшего города страны Алеппо и шоссе М5, которое ведёт до Хамы. Эта трасса имеет огромное стратегическое значение, соединяя южную и северную части страны.

После отступления подразделений САА, члены ХТШ в районе Алеппо столкнулись с курдскими формированиями, контролирующими ряд районов этого обширного городского образования. Чуть выше на севере курдским оплотом стал город Тель-Рифат, на который было совершено наступление, однако, оно было остановлено ударами российской авиации.

Двигаясь на юг по трассе М5, турецкие прокси достигли сельских территорий, расположенных рядом с крупным городом Хама. Здесь сирийским подразделениям в конце концов удалось организовать оборонительную линию и начать вести слаженные боевые действия. Сначала армии удалось остановить натиск бандформирований, а затем перейти в контрнаступление, вытеснив их из нескольких населенных пунктов.

В данных обстоятельствах можно предположить, что противостоящие силы на южном фронте начнут укрепляться в уже захваченных населенных пунктах и развивать собственную линию обороны. На севере страны курдские отряды находятся в состоянии подготовки к активным военным действиям против ХТШ.

На фоне успешного наступления ХТШ в отдельных областях страны возобновляют свою активность ранее подавленные группировки. По информации некоторых арабских источников, в провинции Дараа, находящейся к югу от Дамаска в приграничной зоне, местные группировки после вооруженного восстания смогли занять некоторые территории.