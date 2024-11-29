В Сирии вновь повысилась активность экстремистских организаций. Боестолкновения разворачиваются в провинции Алеппо.

Из Сирии начинают поступать противоречивые новости относительно усиления активности со стороны радикальных формирований в провинции Алеппо. Не так давно источники сообщали о том, что подразделения ХТШ, запрещённой на территории Российской Федерации экстремистской организации, завладели центром самого крупного города страны и продолжают там продвигаться.

Тем не менее, сейчас поступают сведения о том, что правительственные войска организовали засаду против передовых отрядов ХТШ непосредственно в городской черте. В начале они блокировали, а затем ликвидировали несколько десятков радикалов.

На данный момент также стало известно, что протурецкие вооружённые группы контролируют районы, находящиеся в так называемом Новом Алеппо. Это включает в себя округа Хамадания и Халаб-аль-Джадида, расположенные к западу от кольцевой дороги. Ливанские и сирийские корреспонденты сообщают о том, что сирийские вооружённые силы вытеснили формирования противоборствующей стороны из районов Аль-Фуркан и Салахаддин, расположенных в западной части Алеппо, в том числе внутри кольцевой дороги. Одновременно с этим поступили сообщения о том, что Сирийская армия утратила контроль над большей частью Серакиба – стратегически важного населённого пункта в провинции Идлиб.

Ранее власти Ирана сделали обращение к Турции, призывая её не отклоняться от соглашений, достигнутых в рамках трёхсторонних переговоров. Эти соглашения касаются Астанинского процесса, в котором участвуют Турция, Иран и Россия. На данный момент Анкара не комментирует эти сообщения.