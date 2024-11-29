В основном компании начинают выпускать меньше автомобилей в Соединённых Штатах и Китае

Корпорация Toyota Motor представила отчёты о количестве выпущенных автомобилей за октябрь 2024 года, а также об общих результатах за период с января по октябрь. Кроме того, свои данные о производстве, продажах и экспорте за предыдущий месяц опубликовала компания Nissan. Согласно информации из отчётов, обе фирмы столкнулись с уменьшением объёмов производства. У Toyota зафиксировано снижение на 0,8% в октябре, а у Nissan — на 6,3%.

Объём мирового производства Toyota Motor в октябре уже девятый месяц подряд испытывает спад, что связано с резким уменьшением производства в США и Китае, однако, снижение оказалось не таким значительным по сравнению с предыдущими периодами. Впервые за последние пять месяцев компания объявила о росте мировых продаж — на 1,4%, достигнув 903 103 автомобилей. Всего Toyota произвела 893 164 автомобиля, что соответствует снижению на 0,8%, тогда как в сентябре наблюдалось падение на 8%.

Объём производства в Соединённых Штатах снизился на 13% из-за четырёхмесячной приостановки выпуска внедорожников Grand Highlander и Lexus TX, которые столкнулись с проблемами с подушками безопасности. В Китае, где конкуренция с местными производителями остаётся ожесточённой, производственные показатели упали на 9%. В Таиланде Toyota также сократила выпуск автомобилей на 13% из-за низкого спроса. В Японии, которая обеспечивает примерно треть от общего объёма производства компании, наблюдается рост на 8%, что связано с восстановлением после неудачных результатов год назад, когда авария у одного из поставщиков привела к частичным остановкам на нескольких заводах.

Что касается другого японского автопроизводителя — Nissan, то он сообщил, что в октябре мировое производство автомобилей уменьшилось на 6,3% по сравнению с предыдущим годом, составив 290 848 единиц. С января по октябрь было собрано 2 651 780 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 7,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Японии уровень производства снизился на 3,8%, составив 545 105 единиц. Что касается объемов продаж, то в октябре во всем мире произошло снижение на 2,7%, до 271 549 автомобилей. В Японии падение составило 1%, до 35 584 единиц, а продажи кей-каров в Японии уменьшились на 6,5%, до 13 223 штук. При этом экспорт из Японии в октябре оказался на 11,6% выше, чем в прошлом году.