По имеющимся данным, процессор получил 12 ядер с максимальной частотой 2,50 ГГц

Изображение, размещенное пользователем faridofanani96 на платформе X (бывший Twitter), раскрывает характеристики Kirin 9020. Другая утечка ранее упоминала, что чипсет будет производиться на новом 6-нанометровом техпроцессе, что указывает на то, что SMIC и Huawei нашли способ преодолеть ограничения 7 нм.

Что касается конфигурации, Kirin 9020 имеет 12-ядерный кластер процессора вместо стандартного 8-ядерного. Также стоит отметить, что SMIC будет использовать 7-нм литографию как минимум до 2026 года, что ставит преграды в развитии Huawei.

Первое и второе ядра функционируют на частоте 2,50 ГГц, четыре ядра – на 1,60 ГГц, а остальные могут достигать 2,15 ГГц. Ранее Huawei придерживалась собственных разработок процессоров, но в утечке не уточняется, сохранила ли компания свой прежний подход или выбрала разработки ARM. Что касается графического процессора, то Kirin 9020 оснащён новым Maleoon 920, который способен работать на частоте до 840 МГц. Это хорошая новость, особенно учитывая, что в прошлом упоминался более старый Maleeon 910 как часть данной платформы.

Что касается преобразования этих характеристик в реальную производительность, то на данный момент еще нет никакой информации о реальных тестах процессора. Поскольку Huawei запрещено использовать продвинутые технологии TSMC, компания вынуждена полагаться на литографию SMIC. Это может привести к тому, что Kirin 9020 будет не только медленнее своих конкурентов, но и, вероятно, более энергозатратным. С другой стороны, раз новый чип быстрее Kirin 9010, это указывает на положительное развитие.