В ВСУ опасаются, что далее будет оставлен значимый опорный пункт, находящийся у дороги Великая Новосёлка — Богатырь

Штурмовые отряды армии «Восток», действующие на Южно-Кураховском участке, смогли вытеснить украинские части из посёлка Раздольное, однако, очистить целиком населённый пункт помешал опорник украинских войск, который находится на западе. Сведения об этом поступают от российских источников.

Украинская сторона подтверждает утрату Раздольного и начало боевых действий за контроль над опорным пунктом, который имеет ключевую роль для дороги Великая Новосёлка — Богатырь, а также ответвления на Раздольное. Как сообщает представитель Вооружённых сил Украины с позывным «Мучной», российские войска начали стремительное усиление давления на части ВСУ, удерживающие этот опорник. С его слов, утрата данного пункта открывает маршрут к посёлку Новый Комар, однако, удерживать его невозможно из-за больших потерь в подразделениях.

Российские силы достигли Раздольного еще в начале ноября, но операция по его взятию началась лишь 23 ноября, после подготовки флангов и выравнивания линии боевого соприкосновения. Село, обладающее значительными укреплениями, было взято бойцами армии «Восток» за двое суток. Украинские формирования были вытеснены из посёлка к вечеру понедельника. Освобождение Раздольного не только даёт возможность перерезать маршрут снабжения от Великой Новосёлки, но и продвигаться дальше, создавая окружение для кураховской группировки украинских сил с западного направления.