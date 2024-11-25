Частота кадров при FullHD-разрешении с трудом достигает 30 FPS. Однако, стоит учитывать, что проект был запущен через эмуляцию

На платформе YouTube Денис Гладких демонстрирует, как можно запустить STALKER 2 на Apple Silicon, используя приложение CrossOver и файлы GPT2 для игры на M4 Max. Стоит иметь ввиду, что игра изначально не предназначена для этой платформы, поэтому требуется эмуляция, что в свою очередь сказывается на производительности. Тем не менее, впечатляет, что кремний, созданный для портативных компьютеров, способен запускать такую требовательную игру, однако, это связано с множеством визуальных компромиссов.

В описании к видео говорится, что STALKER 2 запускался на MacBook Pro с M4 Max с настройками «Средние» и разрешением 1600x900. Самая мощная платформа от Apple не достигает даже 30-40 FPS при нативном разрешении 1920x1080. Интересно, что в видео отсутствуют визуальные настройки, которые могли бы показать, если бы STALKER 2 запускался с масштабированием и технологией Frame Generation от AMD. Благодаря графику производительности можно увидеть, что масштабирование не задействуется. Возможно, если бы можно было протестировать его на M4 Max с адаптированным приложением, производительность была бы выше.

Разработчик STALKER 2, GSC Game World, сообщил, что в будущем планируется выпустить несколько патчей для исправления ошибок и улучшения производительности, так что можно надеяться на скорые обновления.