По мнению Богдана Мирошникова, в скором времени группировка украинских сил на данном участке может оказаться в котле.

Согласно украинским источникам, подразделения Вооружённых сил Украины в Великой Новосёлке оказались на грани провала. То, что раньше называли Времевским выступом и что украинская армия намеревалась использовать как стартовую площадку для наступления в Крым, сегодня становится огневым котлом для ВСУ.

Военный эксперт Богдан Мирошников сообщает о падении флангов украинских войск в районе Великой Новосёлки. Он отмечает, что российские войска приближаются к посёлку Новый Комар, что создает явные риски для окружения украинской группировки с севера. Важно отметить, что через Новый Комар проходит основная транспортная артерия, необходимая для обеспечения украинского гарнизона, оставшегося на Времевском выступе. Если эта дорога будет перехвачена, украинские формирования окажутся без снабжения и могут столкнуться с судьбой гарнизонов в Селидово или Угледаре.

Однако, российские войска также продвигаются с направления ранее освобождённого Ровнополя. На севере имеется ещё одна дорога, ведущая к Великой Новосёлке. Если эта дорога будет перерезана, украинские силы на Времевском выступе окажутся в полном окружении.

Накануне подразделения российских войск взяли под контроль посёлок Берестки, расположенный к северу от Кураховского водохранилища, и движутся к Старым Тернам, что может обернуться для украинских сил в Курахово полным окружением.