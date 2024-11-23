Известно, что 9950X3D будет иметь 16 ядер и 144 МБ кэша, тогда как 9900X3D получит 12 ядер и 140 МБ кэша

Согласно информации от инсайдера AnhphuH, линейка процессоров AMD Ryzen 3D V-Cache на базе архитектуры Zen 5 в скором времени расширится в премиум-сегменте. Данный инсайдер, заслуживший доверие своими предыдущими прогнозами, упоминает о двух дополнительных моделях 3D V-Cache, которые появятся на рынке в конце января. Среди них будут варианты Ryzen 9, нацеленные на геймеров-энтузиастов.

Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D получил широкое признание и занял позицию самого продаваемого решения в ряде крупнейших магазинов. В результате этого удачного старта AMD планирует представить две новые модели серии Ryzen 9000X3D: Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D. Обе новинки будут во многом аналогичны Ryzen 7 9800X3D, включая интегрированный V-Cache второго поколения и полную поддержку разгона.

Что касается характеристик, AMD Ryzen 9 9950X3D будет обладать 16 ядрами и поддерживать 32 потока. Вероятнее всего, он сохранит тот же единственный кристалл CCD с V-Cache емкостью 64 МБ и дополнительно 64 МБ в виде 3D V-cache, что в сумме составит 128 МБ. Также будет доступно 16 МБ кэша L2, что формирует общий объем кэша в 144 МБ. Модель Ryzen 9 9900X3D будет 12-ядерной и 24-поточной и получит аналогичный кристалл с единичным CCD V-Cache, но с 12 МБ кэша L2, что обеспечит общий кэш в 140 МБ.

На данный момент никаких точных данных о тактовых частотах или тепловом пакете этих процессоров нет. Чипы с 3D V-Cache демонстрируют выдающуюся эффективность и крайне низкое потребление энергии во время игр, но какие конкретно показатели будут у новинок, узнаем позднее.